В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: предупреждают об угрозе баллистики с юга

Сирена / © ТСН.ua

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Утром 9 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу . Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

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"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 05:23 воздушная тревога, согласно карте alerts.in.ua, охватывала значительную часть центральных, южных, восточных и северных областей Украины.

Украинцев в регионах, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя .

ТСН.ua следит за ситуацией.

Напомним, что минувшей ночью из-за вражеской атаки по Киевщине погибли директор лицея № 124 «Спасский» Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук . Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья.

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