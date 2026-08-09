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- Украина
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: предупреждают об угрозе баллистики с юга
Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
Утром 9 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу . Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорится в сообщении.
По состоянию на 05:23 воздушная тревога, согласно карте alerts.in.ua, охватывала значительную часть центральных, южных, восточных и северных областей Украины.
Украинцев в регионах, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя .
ТСН.ua следит за ситуацией.
Напомним, что минувшей ночью из-за вражеской атаки по Киевщине погибли директор лицея № 124 «Спасский» Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук . Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья.