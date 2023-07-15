В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: жители Запорожья слышали взрыв

В Воздушных силах сообщили о пусках ракет в направлении Запорожья.

Вечером в субботу, 15 июля, сирены воздушной тревоги раздались в южных, центральных и восточных областях Украины.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных сил, причиной масштабной воздушной тревоги стал взлет двух российских Ту-22м3 в направлении Азовского моря.

"Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

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Как известно, Ту-22м3 являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что произошли пуски ракет в направлении Запорожья.

В мониторинговых каналах сообщают, что в одном из районов города Запорожья был слышен звук взрыва.

Напомним, российская террористическая армия в среду, 12 июля, обстреляла Запорожье неизвестным военным объектом. В результате российской атаки были ранены 20 человек, из них — 8 детей.

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