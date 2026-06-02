В Украине объявили новую обязательную эвакуацию: кого это касается

Эвакуация (иллюстративный фото) / © Алексей Кулеба

В Харьковской области из-за ухудшения ситуации безопасности и постоянных российских обстрелов расширили зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Эвакуация будет касаться семи населенных пунктов Богодуховского района: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина.

По словам Синегубова, в более безопасные населенные пункты необходимо эвакуировать 7157 человек, среди которых 1702 ребенка и 311 маломобильных лиц.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении», — отметил глава области.

Он добавил, что Харьковская ВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами обеспечивает переселенцев временным жильем, медицинской, гуманитарной и юридической помощью. Логистические маршруты для эвакуации уже утверждены и отработаны.

Власти призывают жителей опасных территорий не медлить с эвакуацией и уехать в более безопасные районы

