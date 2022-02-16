В Украине объявили о первом уровне опасности: спасатели предупредили о непогоде

В Украине объявили о первом уровне опасности: спасатели предупредили о непогоде

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах – 25-30 м/с.

Из-за погодных условий в Украине объявили о первом уровне опасности: ожидаются сильные порывы ветра.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины

"17 февраля ночью в западной части, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Объявлено первый уровень опасности — "желтый", — говорится в сообщении.

Также 17 февраля в Киевской области и в столице днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Поэтому спасатели тоже предупредили о первом уровне опасности — "желтом".

Напомним, в четверг и пятницу, 17-18 февраля, на западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках.