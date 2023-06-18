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В Украине объявили первый уровень опасности: какие области под угрозой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3228
Время на прочтение
1 мин
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В Украине объявили первый уровень опасности: какие области под угрозой

В Украине был объявлен первый уровень опасности. / Фото: Pexels

В Украине предупредили о сильных ненастьях.

В некоторых областях Украины 19 июня объявили первый уровень опасности из-за изменения погоды.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

О резком изменении погоды предупредили в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях, днем ненастье будет свирепствовать в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там объявлен первый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о граде, шквалах 15-20 метров в секунду и непогоду. Украинцев призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

Напомним, синоптики сообщили о пожарной опасности в некоторых областях Украины в субботу, 17 июня. Предварительно она продлится до 19 июня.

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Дата публикации
Просмотры
3228
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