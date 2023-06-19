В Украине объявили первый уровень опасности: какие области под угрозой (карта)

Украинцев призывают осторожничать во время непогоды.

В Украине на вторник, 20 июня, объявили о первом уровне опасности из-за изменения погоды.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, в части регионов ожидается резкое изменение погоды — грозы.

"20 июня в северных, большинстве западных и Винницких областях грозы. Объявлен первый уровень опасности — желтый", — сообщили синоптики.

В Украине объявлен первый уровень опасности. / Фото: Укргидрометцентр

Украинцев призывают осторожничать на улице во время грозы.

Напомним, во вторник, 20 июня, во многих регионах Украины будет дождь. Будут грозы. Местами температура воздуха поднимется до +30°.

Также 19-25 июня в Украине установилось настоящее летнее тепло. Неделя будет гораздо теплее предыдущей. Температура воздуха повысится по всей территории Украины.

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