В Украине объявили первый уровень опасности: какие области под угрозой (карта)

Украинцев призывают осторожничать во время непогоды.
В Украине на вторник, 20 июня, объявили о первом уровне опасности из-за изменения погоды.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, в части регионов ожидается резкое изменение погоды — грозы.
"20 июня в северных, большинстве западных и Винницких областях грозы. Объявлен первый уровень опасности — желтый", — сообщили синоптики.
Украинцев призывают осторожничать на улице во время грозы.
Напомним, во вторник, 20 июня, во многих регионах Украины будет дождь. Будут грозы. Местами температура воздуха поднимется до +30°.
Также 19-25 июня в Украине установилось настоящее летнее тепло. Неделя будет гораздо теплее предыдущей. Температура воздуха повысится по всей территории Украины.
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