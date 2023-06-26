В Украине объявили первый уровень опасности: какие области под угрозой (карта)

В Украине в понедельник, 26 июня, в некоторых областях объявили о первом уровне опасности из-за изменения погоды. Это будет продолжаться до конца суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявлен первый уровень опасности – желтый. Продлится он до конца лба.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 26 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", — отметили в Укргидрометцентре.

В Украине объявили первый уровень опасности / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 27 июня, температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +20+26 градусов. На северо-востоке и по крайней мере местами +18+21. В южной части +25+30 градусов.

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