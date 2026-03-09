ТСН в социальных сетях

Украина
В Украине объявили победителей Шевченковской премии-2026: полный список

В Украине объявили лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2026 года - высшей государственной награды в сфере культуры и искусства.

Кирилл Шостак
В Украине назвали лауреатов Шевченковской премии-2026

В Украине назвали лауреатов Шевченковской премии-2026 / © ТСН

Президент Украины подписал указ №220/2026 о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2026 год.

Соответствующее решение было принято на основании представления Комитета по Шевченковской премии.

В этом году лауреатами стали деятели культуры, искусства, литературы, кино и журналистики за свои творческие проекты и работы.

В частности, премию получили:

  • Олеся Авраменко - за серию искусствоведческих книг "Билокур", "Приходько", "Тистол";

  • Павел Белянский — за роман «Сразиться нельзя отступить»;

Шевченковская премия 2026 года. / © ТСН

  • Назар Билык – за Мемориал украинским разведчикам и серии скульптур «Возбужденное пространство» и «Сплав»;

  • Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куловник, Екатерина Лесная (кураторы) и Дарья Подольцева (дизайнер) – за выставочный проект «Алла Горская. Боривитер»;

  • Елена Гром - за фотопроект «Украденная весна»;

  • Оксана Дмитриева - за театральные постановки "Вертеп", "Жираф Монс", "Буря" и "Медея";

  • Олег Криштопа – за документальный роман «Радио «Афродита»;

Шевченковская премия 2026 года. / © ТСН

  • Игорь Мациевский – за художественный проект из стекла «Рожденные в огне»;

  • Павел Остриков – за фильм «Ты – космос»;

  • Валерий Сахарук – за культурно-художественный проект «30х30. Современное украинское искусство»;

  • Юлия Ткач — за медиапроект «В шаге от Победы» и художественные циклы концертов;

  • Сергей Тримбач – за книгу «Иван Миколайчук. Мистерии судьбы»;

  • Юрий Щербак – за книгу «Мёртвая память. Голоса и крики».

Также указом установлено, что размер Шевченковской премии 2026 составляет 484 480 гривен для каждого лауреата.

Национальная премия имени Тараса Шевченко является высшим государственным отличием Украины в сфере культуры и искусства, которую каждый год присуждают за выдающиеся творческие достижения.

Напомним, ежегодно 9–10 марта Украина и мир празднуют Шевченковские дни, чтят поэта прозаика, мыслителя, живописца, графика, общественного деятеля, настоящего пророка. Узнайте биографию Тараса Шевченко, малоизвестные факты из его жизни, вдохновляющие на борьбу строки

