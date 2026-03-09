- Дата публикации
В Украине объявили победителей Шевченковской премии-2026: полный список
В Украине объявили лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2026 года - высшей государственной награды в сфере культуры и искусства.
Президент Украины подписал указ №220/2026 о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2026 год.
Соответствующее решение было принято на основании представления Комитета по Шевченковской премии.
В этом году лауреатами стали деятели культуры, искусства, литературы, кино и журналистики за свои творческие проекты и работы.
В частности, премию получили:
Олеся Авраменко - за серию искусствоведческих книг "Билокур", "Приходько", "Тистол";
Павел Белянский — за роман «Сразиться нельзя отступить»;
Назар Билык – за Мемориал украинским разведчикам и серии скульптур «Возбужденное пространство» и «Сплав»;
Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куловник, Екатерина Лесная (кураторы) и Дарья Подольцева (дизайнер) – за выставочный проект «Алла Горская. Боривитер»;
Елена Гром - за фотопроект «Украденная весна»;
Оксана Дмитриева - за театральные постановки "Вертеп", "Жираф Монс", "Буря" и "Медея";
Олег Криштопа – за документальный роман «Радио «Афродита»;
Игорь Мациевский – за художественный проект из стекла «Рожденные в огне»;
Павел Остриков – за фильм «Ты – космос»;
Валерий Сахарук – за культурно-художественный проект «30х30. Современное украинское искусство»;
Юлия Ткач — за медиапроект «В шаге от Победы» и художественные циклы концертов;
Сергей Тримбач – за книгу «Иван Миколайчук. Мистерии судьбы»;
Юрий Щербак – за книгу «Мёртвая память. Голоса и крики».
Также указом установлено, что размер Шевченковской премии 2026 составляет 484 480 гривен для каждого лауреата.
Национальная премия имени Тараса Шевченко является высшим государственным отличием Украины в сфере культуры и искусства, которую каждый год присуждают за выдающиеся творческие достижения.
Напомним, ежегодно 9–10 марта Украина и мир празднуют Шевченковские дни, чтят поэта прозаика, мыслителя, живописца, графика, общественного деятеля, настоящего пророка. Узнайте биографию Тараса Шевченко, малоизвестные факты из его жизни, вдохновляющие на борьбу строки