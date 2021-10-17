В Украине объявили пожарную опасность: какие области под угрозой

В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

17-19 октября в 7 областях Украины ожидается пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"До 19 октября во Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине сегодня, 17 октября, будет туманной, но преимущественно сухой. Хотя осадков в воскресенье в большинстве регионов не прогнозируют, на юге все же возможны дожди.

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