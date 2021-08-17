В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности: какие области под угрозой

Температура воздуха местами прогреется до 32 градусов.
В Украине 17 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой возникновения возгораний северные и центральные регионы нашей страны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в северных, центральных, а также в Харьковской, Луганской и Ровенской областях.
О пожарной опасности предупредили и в Днепропетровской области. Днем ожидается до 32 градусов тепла, возможна небольшая облачность, без осадков.
Отметим, что до конца недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, дожди и переменную облачность.