В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности: какие области под угрозой

В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности: какие области под угрозой

Температура воздуха местами прогреется до 32 градусов.

В Украине 17 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой возникновения возгораний северные и центральные регионы нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в северных, центральных, а также в Харьковской, Луганской и Ровенской областях.

О пожарной опасности предупредили и в Днепропетровской области. Днем ожидается до 32 градусов тепла, возможна небольшая облачность, без осадков.

Отметим, что до конца недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха, дожди и переменную облачность.

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