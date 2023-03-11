В Украине объявили штормовое предупреждение: где накроет непогода

Сегодня, 11 марта, в Украине будет облачно, влажно и ветрено. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в большинстве областей.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

В западных, южных, центральных областях и Крыму пройдут сильные дожди. В Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом в западной части на западный со скоростью 7-12 м/с. Днем, кроме большинства северных и Винницкой областей, порывы будут достигать 15-20 м/с. Объявили І уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

Погода на выходные: сильные порывы ветра и похолодание

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