В Украине объявили штормовое предупреждение: где накроет непогода

Сегодня, 8 февраля, во всех областях Украины, кроме южных, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Синоптики объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На юге ожидается переменная облачность. В западных областях предполагаются умеренные осадки. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Днем в Карпатах и Закарпатье пройдут сильный мокрый снег и дожди.

Ветер преимущественно западный, будет достигать 7-12 м/с. В Карпатах и восточных областях ночью возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет преимущественно +1...6°С. На юге столбики термометров покажут +10…15°С. В большинстве западных и центральных областей будет в пределах 0…+4°С. В Сумской области ожидается -1...3°С.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Возможен дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно западный будет царить со скоростью 7-12 м/с.

Температура в Киевской области в течение суток будет колебаться от -2 до +3°С. В Киеве столбики термометров покажут 0...+2°С.

Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет настоящее потепление. Больше об этом читайте в новости.

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