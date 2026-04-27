В Украине объявили штормовое предупреждение и заморозки: где ждать опасную погоду 27-28 апреля

Заморозки

В Украине в понедельник, 27 апреля, прогнозируют опасные погодные явления .

По данным Украинского гидрометеорологического центра , почти по всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В этой связи объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, ночью 27 и 28 апреля в Украине прогнозируется заморозка в воздухе от 0 до -3°C. Поэтому установлен II уровень опасности (оранжевый).

На юге страны 27 апреля, а также в юго-восточных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5°C. Здесь действует I уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут представлять опасность для сельского хозяйства, в частности для ранних посевов и садов.

Напомним, во время непогоды 26 апреля в Запорожье дерево упало на автомобиль, полностью раздавило его, что повлекло за собой гибель 39-летнего водителя.

Еще утром воскресенья синоптики объявили желтый уровень опасности, предупредив об угрозе повреждения линий электропередач и аварийных ситуациях. А ведь Украина оказалась под ударом мощной непогоды.

Штормовой ветер, грозы и неожиданный мокрый снег повлекли за собой гибель людей, транспортный коллапс и значительные разрушения во многих областях 26 апреля по всей Украине . В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии, а коммунальщики работают в усиленном режиме.