В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет ненастье (карта)

В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение на среду, 30 августа. Метеорологи ожидают град и грозу.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"30 августа, в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды объявили и уровень опасности – желтый.

По их данным, непогода задержится в течение суток.

Где будет погода на 30 августа / Фото: Укргидрометцентр

думаем, метеорологиня рассказала, когда ожидать похолодания.