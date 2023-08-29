В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет ненастье (карта)

Из-за ухудшения погоды объявили и уровень опасности.
В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение на среду, 30 августа. Метеорологи ожидают град и грозу.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
"30 августа, в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погоды объявили и уровень опасности – желтый.
По их данным, непогода задержится в течение суток.
думаем, метеорологиня рассказала, когда ожидать похолодания.