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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет ненастье (карта)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1571
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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет ненастье (карта)

Гроза / Фото: Pexels

Из-за ухудшения погоды объявили и уровень опасности.

В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение на среду, 30 августа. Метеорологи ожидают град и грозу.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"30 августа, в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды объявили и уровень опасности – желтый.

По их данным, непогода задержится в течение суток.

Где будет погода на 30 августа / © Укргидрометцентр
Где будет погода на 30 августа / Фото: Укргидрометцентр

думаем, метеорологиня рассказала, когда ожидать похолодания.

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Дата публикации
Просмотры
1571
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