В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет непогода

В Украине сегодня, 20 октября, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве областей Украины пройдут дожди. Ветер юго-западный, в северной части восточный со скоростью 7-12 м/с.

В течение дня, кроме запада и севера, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах составят до 20-25 м/с. Синоптики предупреждают о шквалах в южных, центральных и восточных областях. В то же время, Закарпатье накроют сильные осадки.

Температура воздуха в северной части днем будет колебаться в пределах +7...12°С, на юге будет +17...22°С, а на остальной территории ожидается +13...18°С.

В Киевской области ожидается облачная погода и дожди. Ветер будет иметь восточное направление со скоростью до 7-12 м/с.

В столице столбики термометров покажут +10...12°С.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину возвращается теплая погода. Больше об этом читайте в новости.

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