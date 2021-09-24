В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

Местами скорость ветра будет достигать 25-30 м/с.

Погода в Украине сегодня, 24 сентября, будет дождливой и очень ветреной. Во многих регионах в пятницу ожидаются ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Так, по данным Укргидрометцентра, 24 сентября порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с, а в западных областях местами 25-30 м/с. Из-за непогоды в Украине объявлено І уровень опасности, "желтый".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем достигнет 9-14 градусов. Прохладнее будет на западе и севере. Там столбики термометров покажут + 9 градусов. А в Карпатах прогнозируют от 0 до +6 градусов и небольшой дождь со снегом.

Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье 13-18 выше нуля.

В сюжете ТСН.Ранок говорится, что сегодняшняя непогода уже завтра может отступить. Небольшой дождь пройдет только на Востоке. В остальных регионах — сухо и тепло. Такая погода продержится в Украине минимум неделю. Синоптики называют это новым периодом "бабьего лета".

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Как сообщалось, народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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