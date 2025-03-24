В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

Во всех областях Украины, за исключением Луганской, Закарпатской и Прикарпатской, ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков, скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Это I уровень опасности (желтый).

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявлен 3 уровень опасности из-за возможных снежных лавин, которые могут спровоцировать потепление и осадки.

Погода в Киеве 24 марта

В Киеве 24 марта прогнозируется облачная погода с дождями. Ветер будет юго-восточный, с порывами до 15-18 м/с. Синоптики предупреждают об уровне опасности из-за сильных порывов ветра. Температура ночью в столице составит 3-5 градусов тепла, а днем – 10-12 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 марта, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, а также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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