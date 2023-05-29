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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют мощные грозы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют мощные грозы

Во вторник, 30 мая, ожидаются грозы / Фото: pixabay.com

Украинцев предупреждают об уровне опасности.

Синоптики 30 мая в восточных и южных областях объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. 30 мая в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы.

Из-за ухудшения погодных условий украинцев предупреждают о I уровне.

Синоптики объявили на 30 мая штормовое предупреждение / © Укргидрометцентр
Синоптики объявили на 30 мая штормовое предупреждение / Фото: Укргидрометцентр

Погода на 30 мая

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, 30 мая температура воздуха днем составит +22+26 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и южной части, кроме Одесщины. Также дожди возможны на западе, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. На остальной территории Украины без осадков.

Ранее сообщалось, что первый месяц лета – июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что средняя месячная температура будет в пределах +18-23°.

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Дата публикации
Просмотры
2065
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