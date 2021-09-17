Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы заденет

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы заденет

pixanews.com

Новая порция ливней с грозами накроет западные области.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Погодные условия испортятся.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сегодня, 17 сентября, на Западе Украины ожидаются сильные дожди.

Ливни (І уровень опасности, желтый) следует ожидать в:
• Закарпатской,
• Ивано-Франковской,
• Львовской,
• Волынской,
• Ровенской областях.

По прогнозам синоптиков, в Киеве также будет гроза и будет пасмурно.

Также сегодня в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием

Погода в Украине: на страну надвигается циклон с дождями, порывистым ветром и быстрым похолоданием
Следующая публикация