В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы заденет

Новая порция ливней с грозами накроет западные области.

В Украине объявили штормовое предупреждение. Погодные условия испортятся.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Сегодня, 17 сентября, на Западе Украины ожидаются сильные дожди.

Ливни (І уровень опасности, желтый) следует ожидать в:

• Закарпатской,

• Ивано-Франковской,

• Львовской,

• Волынской,

• Ровенской областях.

По прогнозам синоптиков, в Киеве также будет гроза и будет пасмурно.

Также сегодня в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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