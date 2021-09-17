В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы заденет

Новая порция ливней с грозами накроет западные области.
В Украине объявили штормовое предупреждение. Погодные условия испортятся.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Сегодня, 17 сентября, на Западе Украины ожидаются сильные дожди.
Ливни (І уровень опасности, желтый) следует ожидать в:
• Закарпатской,
• Ивано-Франковской,
• Львовской,
• Волынской,
• Ровенской областях.
По прогнозам синоптиков, в Киеве также будет гроза и будет пасмурно.
Также сегодня в Украине, кроме западных, большинстве северных и Винницкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.