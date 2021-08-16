В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области движется гроза

В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области движется гроза

Шквалы и грозы ожидаются во вторник, 17 августа.

Чрезвычайники предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине во вторник, 17 августа. Днем на западе страны ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Напомним, почти 50 сел и городов во Львовской области остались без света из-за непогоды.

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