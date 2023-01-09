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В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода обойдет только три области

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В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода обойдет только три области

Фото: pixabay.com

Синоптики объявили на сегодняшний день I уровень опасности.

Сегодня, 9 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются осадки.

Непогода обойдет стороной только три области: Харьковскую, Луганскую, Донецкую.

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Спасатели призвали граждан осторожно ходить по улицам, не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

Ранее синоптики сообщили, что январь будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Однако они будут кратковременными. По прогнозам синоптика Станислава Щедрина, морозы до минус 15-20 градусов снова придут в Украину в конце января - в начале февраля.

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Дата публикации
Просмотры
907
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