В Украине объявили штормовое предупреждение: непогода обойдет только три области

Синоптики объявили на сегодняшний день I уровень опасности.
Сегодня, 9 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.
По данным Укргидрометцентра, ожидаются осадки.
Непогода обойдет стороной только три области: Харьковскую, Луганскую, Донецкую.
Спасатели призвали граждан осторожно ходить по улицам, не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.
Ранее синоптики сообщили, что январь будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Однако они будут кратковременными. По прогнозам синоптика Станислава Щедрина, морозы до минус 15-20 градусов снова придут в Украину в конце января - в начале февраля.
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