В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких регионах будет непогода

В четверг, 25 мая, в ряде областей синоптики объявили о штормовом предупреждении. В разных регионах Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода ухудшится на востоке и юге Украины. Кроме того, осадки коснутся некоторых северных областей, а также Полтавской и Закарпатской областей.

"25 мая на Левобережье, в южной части, Карпатах и Закарпатье грозы", — говорится в предупреждении.

В ряде областей объявлен I уровень опасности, желтый.

В Украине объявили штормовое предупреждение в четверг, 25 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 25 мая в Украине будет дождь, а местами будут грозы. Впрочем, температура воздуха будет "плюсовой". Местами столбики термометров покажут +26°.

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