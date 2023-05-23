В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких регионах ожидаются грозы

В среду в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о штормовом предупреждении.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Как отмечается, 24 мая во многих областях нашего государства ожидаются грозы. В частности, на юге, востоке и еще нескольких областях. Поэтому объявлен уровень опасности.

"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", — говорится в предупреждении.

Напомним, что в среду, 24 мая, в Украине будет прохладно. Местами в регионах будут дожди.

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