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- Украина
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В Украине объявили угрозу баллистики: что известно
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
В ночь на 20 сентября в Украине сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
По данным мониторинговых ресурсов, речь идет о возможной угрозе баллистики из района российского Воронежа .
Воздушные силы ВСУ призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности пройти до укрытий.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Жителям областей, где объявлена воздушная тревога, рекомендуют оставаться в безопасных местах до официального сигнала отбоя.
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