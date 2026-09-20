В Украине объявили угрозу баллистики: что известно

Сирена

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В ночь на 20 сентября в Украине сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

По данным мониторинговых ресурсов, речь идет о возможной угрозе баллистики из района российского Воронежа .

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Воздушные силы ВСУ призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности пройти до укрытий.

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"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Жителям областей, где объявлена воздушная тревога, рекомендуют оставаться в безопасных местах до официального сигнала отбоя.

Напомним, что РФ ударила по продуктовым складам большого города: бурлит пожар

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