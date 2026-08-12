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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1183
Время на прочтение
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В Украине объявили угрозу баллистики с севера: где раздается тревога

В Украине утром 12 августа была объявлена угроза применения баллистического вооружения с северного направления. Воздушная тревога охватила значительную часть страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

Около 06:05 в среду, 12 августа, в Украине было предупреждено об угрозе применения баллистического вооружения с севера .

Согласно карте воздушных тревог, сигнал опасности объявлен в Киеве и ряде областей на севере, востоке и в центральной части Украины.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя .

Из-за высокой скорости баллистических ракет время от момента предупреждения до возможной атаки может быть очень коротким, поэтому пренебрегать сигналами тревоги не стоит.

Информация об угрозе и возможных запусках уточняется.

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