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- Украина
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В Украине объявили угрозу баллистики с севера: где раздается тревога
В Украине утром 12 августа была объявлена угроза применения баллистического вооружения с северного направления. Воздушная тревога охватила значительную часть страны.
Около 06:05 в среду, 12 августа, в Украине было предупреждено об угрозе применения баллистического вооружения с севера .
Согласно карте воздушных тревог, сигнал опасности объявлен в Киеве и ряде областей на севере, востоке и в центральной части Украины.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя .
Из-за высокой скорости баллистических ракет время от момента предупреждения до возможной атаки может быть очень коротким, поэтому пренебрегать сигналами тревоги не стоит.
Информация об угрозе и возможных запусках уточняется.
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