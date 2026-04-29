В Украине объявили воздушную тревогу: где произошли взрывы и «прилет» (карта)

Российские войска запустили баллистические ракеты по Харьковской области.

Воздушная тревога. / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В среду днем, 29 апреля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Россияне запустили баллистику. Произошли «прилеты».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения», — подчеркнули военные.

Уже через несколько минут ПС предупредили о скоростной цели на Харьковщине. В то же время, по данным мониторов, баллистику из Брянщины запустили по городу Чугуев. Были слышны звуки взрывов.

«В Харькове был слышен взрыв, который прогремел, вероятно, за пределами города», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Карта тревог по состоянию на 13:05 среды, 29 апреля.

Карта тревог по состоянию на 13:05 среды, 29 апреля.

Атака на Чугуев

Городская голова Галина Минаева сообщила, что около 13:10 российская армия нанесла ракетный удар по Чугуеву. По предварительным данным, раненых нет.

«Прилет» произошел на территории промышленного объекта. Профильные службы устанавливают масштабы повреждений», — отметила чиновник.

Напомним, вчера Киев посреди дня атаковали дроны. «Прилеты» произошли в Шевченковском и Соломенском районах. В результате падения обломков дрона произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. Пострадали люди.

