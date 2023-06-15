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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие области под угрозой

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие области под угрозой

В Украине объявили об опасности лесных пожаров. / Фото: Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Неблагоприятные погодные условия будут держаться несколько дней.

В ряде областей Украины синоптики объявили о пожарной опасности. Она продлится в ближайшие несколько дней — с 15 по 17 июня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня, 15 июня, в большинстве центральных областей, а также в Буковине, в Ровенской, Николаевской и Одесской областях. Уже в субботу 17 июня опасность распространится на другие регионы.

"15-17 июня в Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской, 17 июня и Сумской, Донецкой, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

В Украине объявили об опасности лесных пожаров 15-17 июня. / © Укргидрометцентр
В Украине объявили об опасности лесных пожаров 15-17 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что атмосферный фронт, пришедший в Украину выходными с севера и принесший похолодание по всей стране, на этой неделе начнет ослабевать, а потому почувствуется существенное потепление. Впрочем, на западе все еще сохранится дождливая погода.

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Дата публикации
Просмотры
4288
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