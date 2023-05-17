В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие регионы под угрозой

Неблагоприятные погодные условия будут держаться в течение трех дней.

Почти по всей Украине на следующие трое суток синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться 17, 18 и 19 мая. Не объявлена пожарная опасность только в Крыму и на территории нескольких регионов. Все остальные области – в зоне риска.

"В Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской области и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожароопасности на территории Украины. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.

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