В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие регионы под угрозой

Неблагоприятные погодные условия минуют всего несколько областей.
В субботу, 20 мая, почти по всей территории Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожароопасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут держаться в течение нескольких дней – с 20 по 21 мая. Не объявлена пожарная опасность только территории нескольких западных регионов: на Волыни, Прикарпатье, Закарпатье и Львовской области. Все остальные области – в зоне риска.
Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" сообщали, что в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, а максимум – 30-37°.
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