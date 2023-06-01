В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие регионы под угрозой

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей Украины, которая продлится несколько дней.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Неблагоприятные погодные условия будут держаться в течение нескольких дней – с 1 по 4 июня, предупредили синоптики. Объявлена опасность 5 класса.

"В западных (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), Винницкой, большинстве северных и южных областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Предупреждение пожарной опасности по Украине на 1-4 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности также есть и на территории Киевской области. Впрочем, он продлится 2-3 июня в области и Киеве.

"Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы", — отмечают синоптики.

Напомним, по сообщению "Укргидрометцентра", средняя месячная температура в июне будет в пределах от 18° до 23° тепла. В горах будет прохладнее – +15°-19°. Отмечается, что это на 1-1,5 градуса выше нормы.

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