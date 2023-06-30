В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: какие регионы в зоне риска

Опасность будет длиться несколько дней.

В пятницу, 30 июня, в ряде областей Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожароопасности. Она продлится минимум три дня.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о возможности возникновения лесных пожаров в трех областях 30 июня: Черкасской, Запорожской и Херсонской. Впрочем, уже в начале следующего месяца угроза немного расширится на другие регионы.

"30 июня-2 июля в Черкасской, Херсонской, Запорожской, 1-2 июля и Николаевской, 2 июля и Тернопольской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

В ряде областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 30 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, днем 30 июня столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. В юго-западной части страны будет теплее: температура воздуха 24-29 тепла. В Карпатах держится прохлада — только +15-20°.

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