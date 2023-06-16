В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Сегодня, 16 июня, в ряде областей Украины объявлено о пожарной опасности. Она продлится, по меньшей мере, до 18 июня.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня в большинстве центральных, южных областях, а также в Ровенской и Сумской областях.

"16-18 июня в большинстве центральных, южных, Ровенской, Сумской, 17-18 июня и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в предупреждении.

Пожарная угроза в Украине. Карта по состоянию на 16 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 16 июня.

Синоптики прогнозировали дожди на западе страны, а также на юго-востоке, Житомирщине и Винницкой области. Местами из грозы. Тем временем на остальной территории страны будет сухо. Днем в большинстве регионов температура воздуха будет от +23 ° до +28 °. Только в западных областях – до 23° тепла.

Между тем, в столице осадков не прогнозируют. Днем в Киеве температура воздуха поднимется до 26-28 тепла.

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