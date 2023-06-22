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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

В ряде областей есть риск возникновения лесных пожаров. / Фото: ГУ ГСЧС Украины у Луганской области

Опасность будет длиться несколько дней.

В четверг, 22 июня, в ряде регионов Украины объявлено об опасности возникновения лесных пожаров. Она продлится, по меньшей мере, до 24 июня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Неблагоприятные условия ожидаются в большинстве южных центральных областей, а также местами на востоке и севере страны.

"22-24 июня в большинстве южных, центральных, Сумской, Харьковской и Донецкой, 24 июня и в Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в предупреждении синоптиков.

В ряде регионов Украины синоптики объявили пожарную опасность из-за жары. / © Укргидрометцентр
В ряде регионов Украины синоптики объявили пожарную опасность из-за жары. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, на 22 июня в большинстве областей страны днем воздух прогреется до +25-30°. Чуть прохладнее будет в Сумской области – 22-27° тепла. На высокогорье Карпат столбики термометров покажут около 20°.

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Дата публикации
Просмотры
749
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