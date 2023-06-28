В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Опасность продлится 28 июня.
В ряде областей Украины в среду, 28 июня, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о возможности возникновения лесных пожаров.
"28 июня в Черкасской, Херсонской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорится в предупреждении.
Как сообщалось, в ряде областей 28 июня ухудшатся погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем в юго-восточной части страны пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.