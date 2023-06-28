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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

В ряде областей Украины в среду, 28 июня, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. / Фото: Associated Press

Опасность продлится 28 июня.

В ряде областей Украины в среду, 28 июня, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о возможности возникновения лесных пожаров.

"28 июня в Черкасской, Херсонской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорится в предупреждении.

В Украине есть риск возникновения лесных пожаров. / ©
В Украине есть риск возникновения лесных пожаров.

Как сообщалось, в ряде областей 28 июня ухудшатся погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем в юго-восточной части страны пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Дата публикации
Просмотры
2812
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