В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Опасность продлится 4 июля.
Во вторник, 4 июля, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в двух областях.
"4 июля в Тернопольской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.
Напомним, синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине на этой неделе. Температура повысится на 3-5 градусов – хотя ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.