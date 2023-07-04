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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. / Фото: Associated Press

Опасность продлится 4 июля.

Во вторник, 4 июля, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в двух областях.

"4 июля в Тернопольской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 4 июля. / © Укргидрометцентр
Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 4 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине на этой неделе. Температура повысится на 3-5 градусов – хотя ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.

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Дата публикации
Просмотры
2269
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