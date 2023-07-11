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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

В ряде областей существует опасность возникновения пожаров. / Фото: Associated Press

Опасность продлится 12-13 июля.

В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он продлится не менее 12-13 июля.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в некоторых областях на западе и юге Украины.

"12-13 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, 13 июля и Хмельницкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Пожарная опасность 12 июля

Предупреждение пожарной опасности в Украине 12 июля. / © Укргидрометцентр
Предупреждение пожарной опасности в Украине 12 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность 13 июля

В ряде областей 13 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. / ©
В ряде областей 13 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
2087
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