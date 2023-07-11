В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Опасность продлится 12-13 июля.
В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он продлится не менее 12-13 июля.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в некоторых областях на западе и юге Украины.
"12-13 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, 13 июля и Хмельницкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Пожарная опасность 12 июля
Пожарная опасность 13 июля
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