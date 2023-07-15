В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Опасность пожаров будет длиться несколько дней.
В ряде областей Украины в субботу, 15 июля, объявлена пожарная опасность. Она продлится несколько дней — по меньшей мере до понедельника, 17 июля.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, 15 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в некоторых областях на западе, севере и юге Украины.
Пожарная опасность 15 июля
Пожарная опасность 16-17 июля
Уже в следующие два дня опасность распространится на большее количество регионов Украины.
"15-17 июля в Волынской, Черновицкой, Херсонской и Житомирской, 16-17 июля и Тернопольской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 15 июля почти на всей территории Украины будет жара. Лишь в восточных областях будут кратковременные дожди и грозы. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +26-31°.