В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

В ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он продлится не менее трех дней — с 1 по 3 августа.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 1-2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет существовать в Тернопольской, Винницкой и Донецкой областях. Уже 3 августа высокий риск возникновения лесных пожаров распространится на несколько других регионов.

"1-3 августа в Тернопольской, Винницкой, Донецкой, 3 августа – и в Хмельницкой, Житомирской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

В нескольких областях Украины 1-2 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. / Фото: Укргидрометцентр Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в нескольких регионах 3 августа. Как сообщалось, синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Отмечается, что погода в Украине будет теплее нормы. В последний месяц лета синоптики прогнозируют +20-25°.

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