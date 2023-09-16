В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Во многих регионах Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждали, что опасность будет сохраняться и распространяться не менее 19 сентября.

"16-19 сентября в южных, центральных (кроме Полтавской), Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Сумской областях и в Крыму, 19 сентября и в Волынской, Хмельницкой, Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Пожарная угроза в Украине 16-18 сентября.

Уже 19 сентября опасность распространится, поэтому охватит еще и Волынскую, Хмельницкую и Киевскую области.

19 сентября существует опасность возникновения лесных пожаров.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется тепло. По ее словам, следующая неделя будет теплой и сухой. В среду (один день) будут дожди и небольшое похолодание на западе и севере.