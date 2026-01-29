- Дата публикации
В Украине объявлен красный уровень опасности: где ударят морозы до 30°
Объявлен красный уровень опасности.
На Украину снова надвигаются сильные морозы. Уже в течение 1–3 февраля ожидается резкое понижение температуры. Местами — до -30°. Объявлен III уровень опасности, красный.
Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ночью, кроме Закарпатья и юга, температура опустится до 20-27° мороза. Чуть меньше показатели — 20-25° — ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Днем в течение 1-3 февраля столбики термометров покажут от -15° до -22°.
Впрочем, по данным синоптиков, 4–5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильные морозы снова вернутся в Украину. Сначала низкие температуры будут фиксироваться на западе и севере, но затем холод распространится на другие области. Причиной похолодания станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.
В феврале, по данным Укргидрометцентра, температура воздуха в большинстве областей будет соответствовать норме. Количество осадков за последний месяц зимы также будет в пределах нормы.