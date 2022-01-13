В Украине объявлен оранжевый уровень опасности: прогноз погоды на пятницу, 14 января

Завтра будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 14 января, в Украину придет потепление и температура воздуха днем станет плюсовой, однако порывистый ветер будет портить погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидается небольшой снег с переходом в дождь, в восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с. Температура ночью в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской и Киевской областях от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 4-9° мороза, в восточных областях 10-15° мороза, днем в Украине 0-5° тепла.

Днем 14 января в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый), на Азовском море и в портах Мариуполь, Бердянск, порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм. (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве 14 января будет идти небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла. Из-за сильного ветра в столице также объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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