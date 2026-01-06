- Дата публикации
В Украине объявлен первый уровень опасности: что известно
Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине: на дорогах туман и гололедица.
В Украине объявлен первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине.
«Во вторник, 6 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололедица; в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300-500 м; на дорогах, кроме юга страны, гололедица», — говорится в сообщении.
Как отметили в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Ранее сообщалось, что в Украине 6–8 января существенно ухудшится погода: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.