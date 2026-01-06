ТСН в социальных сетях

В Украине объявлен первый уровень опасности: что известно

Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине: на дорогах туман и гололедица.

Светлана Несчетная
Гололедица на дорогах

Гололедица на дорогах / © УНИАН

В Украине объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях в Украине.

«Во вторник, 6 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололедица; в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300-500 м; на дорогах, кроме юга страны, гололедица», — говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Ранее сообщалось, что в Украине 6–8 января существенно ухудшится погода: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

