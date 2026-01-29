В Украине объявлен первый уровень опасности: что произошло (карты)

Гололедица на дорогах / © ТСН

Реклама

В четверг, 29 января, вся территория Украины будет находиться в теплом влажном воздухе, который будет перемещаться к нам преимущественно из-за Черного моря, обуславливая пасмурную погоду с туманами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

С атмосферными фронтами будут связаны осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных и северных областях гололедица.

Реклама

А на дорогах, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, все еще скользко. Будьте осторожны!

Температура в течение суток близка к нулю, на юге страны плюсовая: ночью 1-6, днем 5-10 градусов.

Карта погоды на 29 января / © Укргидрометцентр

Первый уровень опасности

В Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

29 января ночью и утром туман видимость 200-500 м, в северных, большинстве западных областей гололедица, в течение суток в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, на дорогах гололедица.

Реклама

Первый уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

В Украине объявлен первый уровень опасности, желтый / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь.

Реклама

Ночью и утром туман, гололедица. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве в течение суток около 0°С.

По области — ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Реклама

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киева. 29 января на дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м, гололедица. Первый уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в четверг, 29 января, активность солнца не будет сильной. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.