В Украине объявлен первый уровень опасности: что произошло (карты)
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
В четверг, 29 января, вся территория Украины будет находиться в теплом влажном воздухе, который будет перемещаться к нам преимущественно из-за Черного моря, обуславливая пасмурную погоду с туманами.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
С атмосферными фронтами будут связаны осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных и северных областях гололедица.
А на дорогах, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, все еще скользко. Будьте осторожны!
Температура в течение суток близка к нулю, на юге страны плюсовая: ночью 1-6, днем 5-10 градусов.
Первый уровень опасности
В Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
29 января ночью и утром туман видимость 200-500 м, в северных, большинстве западных областей гололедица, в течение суток в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, на дорогах гололедица.
Первый уровень опасности — желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Погода в Киеве и Киевской области
В Киеве и Киевской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью и утром туман, гололедица. На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве в течение суток около 0°С.
По области — ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и города Киева. 29 января на дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м, гололедица. Первый уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Напомним, в четверг, 29 января, активность солнца не будет сильной. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.