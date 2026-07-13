В Украине объявлен первый уровень опасности: могут возникнуть проблемы со светом

Гроза / © Pixabay

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В большинстве областей Украины до конца суток ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Из-за ухудшения погоды объявлен первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным метеорологов, грозовой фронт накроет страну в ближайшие часы и удержится до конца суток 13 июля. Ненастье обойдет лишь восточные и юго-восточные регионы.

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Специалисты предупреждают, что сложные погодные условия могут повлечь за собой аварийные ситуации на линиях электропередач и привести к усложнению работы энергетических предприятий. Граждан призывают к осторожности во время пребывания на улице и просят держаться подальше от раскидистых деревьев и металлических конструкций.

Карта погоды 13 июля / © Укргидрометцентр

Напомним, уже после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух раскалится до 36 градусов. В то же время, 19 и 20 июля в западных и северных областях пройдут шквалистые ливни с градом, тогда как на юго-востоке стремительно возрастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

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