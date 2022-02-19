В Украине объявлен желтый уровень опасности: прогноз погоды на субботу, 19 февраля

Сегодня будет облачно с прояснениями.

В субботу, 19 февраля, в Украине будет тепло, однако ожидаются осадки и порывистый ветер, из-за которого в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу днем в стране, кроме юга и юго-востока, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на юге страны до 12°, в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-2° тепла.

Из-за сильного ветра 19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны объявлен I уровень опасности, желтый. 19 февраля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской, в горах Львовской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве 19 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла. Из-за ветра в столице в субботу также объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в начале февраля в Харьковской разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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