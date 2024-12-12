В Украине объявлен желтый уровень опасности: синоптики обновили прогноз на сегодня

Сегодня, 12 декабря, в Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица. Объявили и уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", — говорится в сообщении.

В Украине в четверг прогнозируют облачную погоду. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.

На юге и востоке страны синоптики прогнозируют умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололедица и налипание мокрого снега. Днем в северной, западной, Винницкой и Черкасской областях без осадков. Днем столбики термометра будут показываться от +1°С.

В Киевской области ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица (и уровень опасности, желтый). Температура по области ночью и днем будет колебаться от +1 до -4°С.

В Киеве ночью и днем температура воздуха будет -1...3°С.

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