Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании.

В четверг, 13 апреля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Краснеть" области начали постепенно. По состоянию на 11:32 сирены раздаются во всех регионах.

Об этом стало известно с карты "тревог".

Одним из первых "покрасневших" Киев — в 11:28. Впоследствии "тревога" распространилась на другие регионы. Последними "покраснели" Одесская и Винницкая области – в 11:31.

Мониторинговые чаты сообщают о взлете МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка". Этот самолет потенциальный носитель аэробалистических ракет "Кинжал". Вероятно, именно это послужило причиной воздушной тревоги.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, начались 414 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

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