В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В субботу, 13 января, в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области. Зафиксирован взлет российского истребителя.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Ракетная опасность на всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на субботу – 13 января.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Она была связана с запусками ракет. Несколько раз Воздушные силы предупреждали о взлете МиГов на территории РФ.

Во время массированного удара по Украине кафиры применили "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты. Было зафиксировано 40 средств воздушного нападения русской армии. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

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