ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2398
Время на прочтение
1 мин

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Ракетная опасность на всей территории Украины!

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
воздушная тревога.

воздушная тревога. / © ТСН

В пятницу, 23 мая, по состоянию на 15:35, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram и предупредили о ракетной угрозе.

«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!» — говорится в сообщении.

В то же время в КГВА отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты «Кинжал».

«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — предупредила Киевская городская военная администрация.

Ранее мы писали, что РФ меняет тактику применения «Шахедов».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie