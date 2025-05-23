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- Украина
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Ракетная опасность на всей территории Украины!
В пятницу, 23 мая, по состоянию на 15:35, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram и предупредили о ракетной угрозе.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!» — говорится в сообщении.
В то же время в КГВА отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты «Кинжал».
«Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — предупредила Киевская городская военная администрация.
Ранее мы писали, что РФ меняет тактику применения «Шахедов».