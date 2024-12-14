В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: что известно

Утром субботы, 14 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены раздались в нескольких регионах, но затем "покраснела" вся страна из-за угрозы МиГ.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — сообщили ПС.

Заметим, что сначала сирены раздались в Киеве, ряде северных и центральных регионов, а также в Одесской области.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в областях, где объявлена тревога", — говорится в сообщении.

Актуальная карта воздушных тревог на 09:20 субботы, 14 декабря.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром 13 декабря РФ мощно ударила по объектам энергетики в разных регионах страны. Повреждения получили энергообъекты. Из-за российского удара было увеличено количество очередей графика почасовых отключений.

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